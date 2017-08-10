飛機椅子為何大多是藍色？專家揭密色彩玄機

飛機座椅選擇藍色，有特別意義。(圖/shuttterstock提供)

經常出國旅行的人或許會發現，飛機座椅大多是藍色，不過這是為什麼呢？色彩學專家表示，藍色有助緩和情緒，營造一個可靠、值得信任的環境。

根據英國《太陽報》（The Sun）報導，在狹窄擁擠機艙中，為了要讓乘客感覺安心，座椅通常使用深藍色。色彩學專家表示，藍色是海洋、天空的顏色，可以幫助乘客放鬆心靈，同時提升對環境的信任感。

報導指出，70、80年代，航空公司曾試著在機艙內設置紅色座椅，但不久後就拆除，因暖色系會讓乘客聯想敵意及憤怒等情緒。

另外，《Popular Science》網站調查發現，有48%的受訪者認為，飲料若用藍色玻璃杯盛裝，會顯得較清涼解渴。

(中時電子報)