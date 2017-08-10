銀樓搶匪逃逸又折返 責付獲釋後回警局喊冤

林姓搶匪在銀樓內仔細瞧放在桌上的鑽戒。（翻攝畫面）

林姓搶匪返店後遭埋伏警方逮捕，他強調並非回店更換戒指，而是良心發現想交還。（翻攝畫面）

台南市中西區一家銀樓在8日父親節當天遭林姓歹徒光天化日下搶走三只鑽戒，他逃逸後又自己折返回店內遭警逮捕，銀樓老闆娘稱他是嫌戒指尺寸不合，竟想返店更換。檢察官8日將他責付家屬帶回，他10日下午再返回警局喊冤，解釋他折返店目的是想直接交還戒指，而非更換。

32歲林男在父親節當天到中西區康樂街一家銀樓挑戒指，老闆娘以為他要購買應景的父親節禮物，不疑有他，大方的將三只31分、32分、81分的白金鑽戒放在桌上任他挑選，他趁店家不注意，一把抓起戒指就往外跑。

銀樓老闆娘驚覺，立刻追出大喊搶劫，門口一對情侶在林男騎車逃逸前，記下他的作案車牌，隨即報案。

店家不久即接獲林男電話，表示戒指尺寸不合想回店更換，隨即假意配合答應，等他再出現時，由埋伏警員將他逮捕。

逃逸又自動返回落網，林男被笑是笨賊，他在警局稱自己有精神官能症才會犯案，警方仍依照搶奪罪嫌將他移送台南地檢署偵辦。

林男隨即被檢察官責付家屬帶回，他10日下午到警局喊冤，強調他返店是「突然良心發現」想交還戒指，並非要更換尺寸，在警方安撫後，他才忿忿離去。

(中時)