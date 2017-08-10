反思寶可夢熱潮 新民高中李昌虎出國參賽獲獎

新民高中多媒體設計科李昌虎（左二）奪下德國紅點獎，成為台灣高中生第一人，學校師長開心合影。（林欣儀攝）

新民高中多媒體設計科李昌虎創作「寶可夢夢靨」，奪下德國紅點設計大獎傳達設計獎紅點獎，將於10月赴德領獎。（林欣儀攝）

從小熱愛繪畫的「夜市孩子」李昌虎，就讀新民高中多媒體設計科，在老師鼓勵下，他以作品「寶可夢夢靨」參加德國紅點設計大獎，奪得傳達設計獎紅點獎殊榮，創下近年來首位台灣高中生獲得紅點獎的紀錄！

戴著黑框眼鏡的李昌虎，父母在夜市擺攤賣烤肉，因緣際會獲新民高中老師施佑龍賞識，進入多媒體設計科就讀，他笑說，幼稚園開始就喜歡拿著繪畫板畫畫，閒暇時更喜愛將腦袋想的東西畫出來，最愛畫機器人、科幻類的圖像。

指著獲獎設計，李昌虎侃侃介紹，他說，去年寶可夢風行全台，大人、小孩都在玩，也釀成許多問題，希望透過創作警告世人，圖的下方顯示許多埋頭玩手機的人，造成人山人海的情況，連救護車都被人潮擋住、無法通行，中間部分以中式、日式與西式的建築象徵各國同樣存在此問題，並透過黑白的醒目對比、顯示出手機沉迷的問題。

指導老師王建翔表示，李昌虎的繪圖相當細膩且其中帶有工筆味，畫中呈現出的每個人都有不同表情，顯示其對人物有獨特看法，這也是他在夜市中幫媽媽做生意時觀察人群得到的許多啟發。

其實，當初決定是否參賽，李昌虎與王建翔都一度猶豫，畢竟報名費、郵寄費都是筆不小的金額。但李昌虎說，希望給自己機會、挑戰一下，這次得獎是個起點，未來希望再接再厲、參加更多國際競賽。

(中時)