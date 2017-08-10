疑經濟狀況不佳等因素 槍砲犯入監前燒炭亡
因非法持有改造槍枝遭判刑即將入監的竹山鎮41歲謝姓男子，疑因經濟狀況不佳、歷經離婚及女友分手等多重挫折，8日父親節當天被正就讀高中的兒子發現已燒炭身亡，現場留給兒子的遺書說：「爸爸累了，想好好休息。」
警方調查，家住竹山城隍廟附近的謝姓男子多年前離婚，獨自扶養兒子並與母親同住。他原與友人合營牛樟芝買賣，但經營不善倒閉。兩人之間有財務糾葛，謝男後來向對方要了1把改造槍抵債。
但槍枝前年被警查獲，去年遭判刑3年10個月，最近即將發監執行，剛好又遇到離婚後結交的女友分手等感情受挫，選擇在父親節當天結束生命。
據了解，謝男近日鬱鬱寡歡，前天他兒子陪著阿嬤外出，晚上回家發現死者在臥室燒炭且已失去生命跡象，雖呼叫救護車，但因明顯死亡未送醫。檢方9日相驗，無他殺嫌疑。
他寫給兒子的遺書表示「沒有什麼可以留給你，記得要去找阿姨(分手的女友)要回舊車，賣了還有一點錢」，並強調自己累了想好好休息，好好照顧祖母。
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