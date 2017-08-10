準新娘宋慧喬曝13年前舊照 美貌零差別

宋慧喬是公認的天然美女。(圖／翻攝自宋慧喬IG)

宋慧喬13年和現在相比完全沒變。(圖／翻攝自宋慧喬IG)

從小美到大的宋慧喬，是外界公認的天然美女，即使35歲了，還保持無齡童顏，近日她在IG曬出13年前舊照，五官和現在完全零差別，被讚「100%純天然」。

宋慧喬在IG曬出2004年《浪漫滿屋》的劇照，只見她綁著兩個小辮子噘著嘴，即使生氣一樣可愛，更讓人驚豔的是，過了13年她的五官都沒變，濃眉大眼加凍齡美貌，歲月根本沒在她身上留下痕跡，被讚「100%純天然」。

宋慧喬10月底將和宋仲基完婚，婚禮將採非公開儀式進行，兩人也拒絕了所有贊助商，認為這是個意義深刻的日子，決定靠自己的力量辦婚禮。

(中時電子報)