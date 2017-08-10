限電危機全靠火力救援？民國黨：非核家園看不到 空汙大國先來到

近三年火力發電碳排放量。(圖/民國黨提供)

限電警戒在大林新1號機的救援下，總算解除。面對這兩周的限電危機，民國黨主席徐欣瑩表示，蔡政府一定要儘快檢討、務實規劃能源政策，只想靠「公務員不吹冷氣」、「產業界喊根留台灣」解決台灣能源問題，是完全阿Q的心態。她更強調，「再生能源沒有提升，單靠火力發電補救，將增排4,489萬公噸的碳與更多汙染物，反讓台灣轉型成空汙大國，肺病成為國民疾病！」

徐欣瑩引據台電105年公布的報告說，單以火力發電取代無碳排放的核能，除了會讓電價上漲外，也將增排2,105~4,489萬噸的碳。她表示，這3年為了彌補核電廠停機所缺的電，政府急催火力，已經增加了561萬噸的碳排放量，讓台灣離空汙大國越來越近，這次限電危機也是靠燃煤的大林新1號機上線才得以解除；反觀再生能源，平均發購電量在4.5％上下起伏，毫無實質進展，「政府官員只知道把2025廢核目標喊得震天嘎響，用口號治國，再靠阿Q精神勝利法逃避現實、安撫廠商，毫無實質策略。」

「燃煤發電所排放的PM2.5（細懸浮微粒）、NOX（氮氧化物）等，會引發呼吸系統、心血管、子宮肌瘤等疾病，是政府帶頭危害人民健康。」徐欣瑩強烈質疑，明明是無計畫性廢核的是政府，卻拿公務人員開刀、浪費人民稅金向大廠買電、罔顧中南部人民的呼吸權，然後又投入2千億防制空汙，制定出108年PM2.5降為18微克/立方米的減碳目標，「整個施政邏輯簡直矛盾且亂無章法！」

徐欣瑩呼籲蔡政府，穩定供電的同時也要減碳，非核家園是要靠大量再生能源替代，絕不是只靠口號、用愛發電即可，能源轉型不夠踏實，最後只會降低企業留在台灣的意願，同時也犧牲掉全民的健康與呼吸權！

(中時電子報)