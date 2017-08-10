花紋海豚母子共游 遊客直呼「好可愛」
「看，海豚媽媽帶著寶寶出來玩了！」，東部海岸國家風景區管理處委託中華鯨豚協會進行海上鯨豚生態調查，常可看到1大1小花紋海豚「母子對」相依相偎，畫面溫馨、可愛，調查人員觀察，在鯨豚群中母子對的比例高達6成，可見東部海域生趣盎然。
「那是海豚小朋友，好可愛」，湛藍的海面上，1群花紋海豚嬉游在波浪中，不時躍出水面，仔細看，有部分是1大1小的母子對，海豚媽媽身上有明顯的歲月刮痕，海豚寶寶則皮膚黑亮，海豚母子共游的畫面，宛如媽媽牽著小孩的手，認識海洋世界，總讓賞鯨船上的遊客驚喜度破表。
台東成功港外的海域位於北回歸線以南，更受黑潮影響，食物充足，因此鯨豚喜歡於此出沒，根據黑潮海洋基金會的紀錄，包含飛旋海豚、熱帶斑海豚、瓶鼻海豚及弗氏海豚等，都有超過6成的群體有母子對在其中，比例最低的花紋海豚，也有53％的母子對。
鯨豚屬哺乳類動物，據了解，雌海豚懷孕期約12個月，小海豚出生後會立刻游出水面呼吸，然後回到媽媽身旁，鯨豚媽媽把寶寶生下來，還要有一長段「帶小孩」的時間，短則半年，長會達到4至5年左右，其它的鯨豚阿姨們也會幫忙照顧，一直到小海豚有能力照顧自己為止。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。