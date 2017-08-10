花紋海豚母子共游，遊客直呼「好可愛」

花紋海豚媽媽帶著寶寶出游，帶給遊客許多驚喜。（莊哲權攝）

花紋海豚媽媽帶著寶寶出游，帶給遊客許多驚喜。（莊哲權攝）

「看，海豚媽媽帶著寶寶出來玩了！」，東部海岸國家風景區管理處委託中華鯨豚協會進行海上鯨豚生態調查，常可看到1大1小花紋海豚「母子對」相依相偎，畫面溫馨、可愛，調查人員觀察，在鯨豚群中母子對的比例高達6成，可見東部海域生趣盎然。

「那是海豚小朋友，好可愛」，湛藍的海面上，1群花紋海豚嬉游在波浪中，不時躍出水面，仔細看，有部分是1大1小的母子對，海豚媽媽身上有明顯的歲月刮痕，海豚寶寶則皮膚黑亮，海豚母子共游的畫面，宛如媽媽牽著小孩的手，認識海洋世界，總讓賞鯨船上的遊客驚喜度破表。

台東成功港外的海域位於北回歸線以南，更受黑潮影響，食物充足，因此鯨豚喜歡於此出沒，根據黑潮海洋基金會的紀錄，包含飛旋海豚、熱帶斑海豚、瓶鼻海豚及弗氏海豚等，都有超過6成的群體有母子對在其中，比例最低的花紋海豚，也有53％的母子對。

鯨豚屬哺乳類動物，據了解，雌海豚懷孕期約12個月，小海豚出生後會立刻游出水面呼吸，然後回到媽媽身旁，鯨豚媽媽把寶寶生下來，還要有一長段「帶小孩」的時間，短則半年，長會達到4至5年左右，其它的鯨豚阿姨們也會幫忙照顧，一直到小海豚有能力照顧自己為止。

(中時)