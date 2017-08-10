嘉義「神鬼傳奇」 嚴選伴手禮大放送

副縣長吳芳銘拿著嘉義在地伴手禮（余信賢攝）

副縣長吳芳銘拿著嘉義在地伴手禮（余信賢攝）

副縣長吳芳銘拿著嘉義在地伴手禮（余信賢攝）

副縣長吳芳銘拿著嘉義在地伴手禮（余信賢攝）

副縣長吳芳銘拿著嘉義在地伴手禮（余信賢攝）

副縣長吳芳銘拿著嘉義在地伴手禮（余信賢攝）

2017「全台獨嘉，神鬼傳奇」神氣活現！活動即將熱鬧展開，以8月19日至8月21日的「布袋過溝建德宮火燈夜巡」活動領先登場，緊接著是9月8日舉行的「神氣活現」迎大士創意踩街遶境活動及9月11日至9月13日的民雄大士爺祭等系列活動。今年活動也以「神鬼演藝」、「神鬼特展」、「神鬼遊趣」、「神鬼手作」、「神鬼禮好」五大神鬼主題作呈現，要帶民眾參與嘉義在地的宮廟文化。

今年「神鬼禮好」與嘉義在地特色店家合作，活動期間凡是在「神鬼禮好」合作店家內消費滿200元以上，即可獲得神鬼傳奇抽獎卷乙張，並在活動期間分別於布袋過溝建德宮和民雄大士爺廟活動時間於服務處投入摸彩箱，將於9/13民雄大士爺廟「大士爺祭」抽出眾多好禮的幸運得主。

本次也特別邀請「嘉義縣嚴選伴手禮協會」的店家參與計劃，提供獎品，如布袋鎮「黑皮海鮮肉圓」、布袋鎮「鑫水產加工有限公司」虱目魚丸、朴子市「晴預約餐坊」高梁酒香腸、懶人火鍋湯頭、朴子市「樸素齋坊-阿義師」猴菇XO醬禮盒、東石鄉「余順豐花生工廠」男籽漢花生、民雄鄉「十四甲菜頭粿」斷魂辣粿打鬼禮盒、民雄鄉「明成軒」蛋捲型肉乾、民雄鄉「小夫妻Q麵」的乾拌麵、溪口鄉「永芳鳥仔餅」蜂蜜蛋糕、大林鎮「格來手作烘焙」超柔起司蓬蓬蛋糕等等，嘉義最美味美食大匯集，還有卡普秀時空膠囊觀光工廠跟民雄金桔觀光工廠提供的精美禮品，將獻上嘉義最道地的伴手禮給大家。

除了嘉義伴手禮外，獎項也有ipad、32吋電視及高級腳踏車，豐富獎品任民眾抽，歡迎各地遊客來到嘉義參與此項民俗活動，體驗在地最溫暖的傳統風俗民情，詳細活動請上FB搜尋「2017全台獨嘉神鬼傳奇」或至「嘉義縣政府文化觀光局」粉絲專頁查詢。

(中時)