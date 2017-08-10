離婚主因傳老公出軌 女星淚崩：我不會再結婚
大陸女星何潔以歌唱節目《超級女聲》走紅，2013年和演員赫子銘結婚後，陸續生下一對兒女，夫妻倆2015年還參加夫妻真人秀放閃，沒想到去年底突宣布婚姻出問題，外傳是男方出軌，但雙方從未證實。近日，何潔上節目談到感情話題，失控淚崩說「我不會再結婚了」，讓大家十分心疼。
何潔最近在節目上和來賓聊到對感情的看法，她至今仍相信有「純粹的愛」，認為就算對方賺的錢比自己少，但她並不在意，覺得愛情無法用金錢衡量，接著還感慨表示：「我不會再結婚了！兩個人在一起的時候因為愛在一起，你們快樂過幸福過，最後分手時變成你死我活的狀態，這很恐怖。」
眼見何潔對婚姻抱失望態度，一旁來賓則反問她：「放手之前的搏鬥不一定非得是那樣的， 這是兩個人的事情，不能只怪一個人，你有沒有想過這事？」一番話似乎讓何潔想起婚變打擊，忍不住熱淚盈眶，氣氛一度感傷。
何潔最後仍堅持不再婚，說：「（即使將來遇到合適的人）那我也不領證，如果兩個人在一起，我可以愛一輩子，不需要這個證。」聽到好友關心她離婚後的狀態，她沉默許久卻說不出「很好」2字，僅表示「還可以」，節目播出後，不少粉絲相當心疼何潔，也祝她未來能找到自己的幸福。
(中時電子報)
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