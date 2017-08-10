騎車遭撞腹中6月男胎保不住 肇事婦人遭判6月

梁姓孕婦所騎機車被撞倒在地。(謝瓊雲翻攝)

懷孕24周的梁女被林婦撞倒後機車嚴重毀損。(謝瓊雲翻攝)

沒有手排車駕照的林婦，肇事後失控將客戶的小貨車開進產業道路旁的稻田裡。(謝瓊雲翻攝)

沒有手排車駕照的林婦，肇事後失控將客戶的小貨車開進產業道路旁的稻田裡。(謝瓊雲翻攝)

彰化縣55歲林姓婦人，去年6月為客戶將完成車體變更的小貨車前往彰化監理站驗車，回程不慎撞倒騎機車、懷孕24周的梁姓孕婦，導致梁女跌倒受傷，腹中胎兒當晚緊急剖腹後仍因呼吸衰竭死亡，遭彰化地院依業務過失傷害，判處有期徒刑6個月，可易科罰金。

去年6月15日上午9點，僅領有普通自小客車自排駕照的林婦，違規駕駛手排小貨車，在彰化縣大溪路1段的產業道路岔路口，撞上25歲梁女所騎乘機車，導致梁女當場人、車倒地，並造成其右側骨盆及髖臼骨折。

已懷孕24周又5天的梁女，經緊急送醫急救後，無生命危險，但腹中胎兒胎心音卻降至每分鐘80次，有胎死腹中之危險，晚間7點緊急剖腹產，卻因不足月、器官發育尚未完全，2個半小時後呼吸衰竭死亡。

法官審酌林婦無照駕駛手排車上路，行經閃光紅燈路口未減速慢行，禮讓幹道車先行，肇生車禍，致梁女身心受創非微，但嬰兒死亡部分已與告訴人達成調解賠償損失，做出上述判決。

彰化地院庭長王義閔指出，被告撞傷被害人孕婦，在車禍發生之後才生男嬰，出生後因早產造成死亡，在出生至死亡之間並未發生過失行為；由於車禍當時仍在孕婦體內之胎兒非屬自然人，不是本案業務過失傷害對象，因此被告無須針對胎兒負刑事責任，本案僅針對孕婦本人所受傷害論處被告刑責。

(中時)