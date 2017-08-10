黃小鴨化身黑戰士 彰化家扶劍道班擁有自己的劍道服
「我想我是愛上劍道了！」彰化家扶劍道班30名小朋友，靠著義賣手作小物及小額捐款，歷經4個月終於擁有屬於自己的劍道服和護具，今天舉辦「有您真好感恩會」表達對各界的感謝，家扶兒韋銍，則是天真又感性的說出心裡的感覺。
彰化家扶中心主任王震光說，家扶劍道班年初成立，成員都是小2到小5的孩子，剛成立時沒有經費，小朋友只能穿著便服拿著竹棍在芳苑寬心道館，接受莊益源老師的指導與訓練。
4月16日，家扶劍道班第1次參加全縣教育盃劍道錦標賽，所有參賽隊伍都穿著正式的劍道服，唯獨家扶的孩子是穿著黃色T恤就上陣。王震光說，那場景讓人看了都心酸，於是決定要為孩子募集經費購置劍道服與護具。
黃小鴨化身黑戰士！家扶從1顆高麗菜義賣起，接著各界愛心捐贈面膜、白米、有機肥料等等小物以及小額捐款，到6月就募集到30套劍道服及護具所需的40多萬元，穿上劍道服的小朋友，個個都很興奮。
感恩會上，劍道班的孩子雙手捧茶向莊益源、前二林農會總幹事蔡詩傑、臉書社團「大員林生活圈」版主賴義乾等出錢出心力的各界致謝，接著連串的劍道技巧表演，用學習成果作為回報的禮物。
另外，來自高雄市的愛心大姐林麗暖，還特別帶來台灣巨炮陳金鋒、台灣強投潘威倫捐贈的簽名球衣與簽名球義賣，現場，彰化扶幼委員會主委林條金以5萬元搶標後，隨即又捐出二度義賣，要讓愛繼續傳承下去。
(中時)
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