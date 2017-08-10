膝蓋痛吃保健食品未改善 8旬婦置換關節得新生
台中市84歲王姓婦人，近年來飽受膝蓋疼痛之苦，她因害怕開刀，聽人介紹購買許多膝關節保健食品食用，膝蓋疼痛情況卻未見改善，嚴重時甚至得坐輪椅，日前接受快刀新法進行微創膝關節置換手術，目前已可仰賴助行器行走。
坊間許多人相信吃葡萄糖胺、軟骨素等關節保健食品可有效治療膝蓋疼痛，但長安醫院骨科醫師黃梓榕表示，若膝關節未明顯出現退化症況、或情況是在初期輕微時，吃保健食品保養確實有一定效果，但若退化情況嚴重或有明顯發炎時，保健食品效果有限。
黃梓榕說，這名王姓婦人多年來仰賴保健食品希望改善疼痛，日前就醫時，經X光檢查發現她雙膝均已嚴重磨損及退化，需置換人工關節，考量王婦年紀大，決定先開刀治療退化較嚴重的左膝，目前她恢復良好。
黃梓榕強調，台灣退化性關節炎患者比例逐年增加，且年齡有下降的趨勢，民眾平時應注意膝蓋保健，多食用膠質含量較高的食物、減少膝蓋負荷高的運動，若一旦感覺上下樓梯或蹲站時有痠軟無力、卡卡的情況，最好儘速就醫檢查。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。