膝蓋痛吃保健食品未改善 8旬婦置換關節得新生

長安醫院骨科醫師黃梓榕呼籲民眾應多保健膝蓋，若膝關節退化嚴重，不能依賴保健食品治療。(林欣儀翻攝)

台中市84歲王姓婦人，近年來飽受膝蓋疼痛之苦，她因害怕開刀，聽人介紹購買許多膝關節保健食品食用，膝蓋疼痛情況卻未見改善，嚴重時甚至得坐輪椅，日前接受快刀新法進行微創膝關節置換手術，目前已可仰賴助行器行走。

坊間許多人相信吃葡萄糖胺、軟骨素等關節保健食品可有效治療膝蓋疼痛，但長安醫院骨科醫師黃梓榕表示，若膝關節未明顯出現退化症況、或情況是在初期輕微時，吃保健食品保養確實有一定效果，但若退化情況嚴重或有明顯發炎時，保健食品效果有限。

黃梓榕說，這名王姓婦人多年來仰賴保健食品希望改善疼痛，日前就醫時，經X光檢查發現她雙膝均已嚴重磨損及退化，需置換人工關節，考量王婦年紀大，決定先開刀治療退化較嚴重的左膝，目前她恢復良好。

黃梓榕強調，台灣退化性關節炎患者比例逐年增加，且年齡有下降的趨勢，民眾平時應注意膝蓋保健，多食用膠質含量較高的食物、減少膝蓋負荷高的運動，若一旦感覺上下樓梯或蹲站時有痠軟無力、卡卡的情況，最好儘速就醫檢查。

(中時)