只剩4個隧道段 台鐵北迴線手機將不再斷訊

立委陳歐珀爭取並要求台鐵改善北迴線通訊問題，預計在今年底可全部完成。（立委陳歐珀服務處提供）

經常搭乘台鐵北迴線的民眾深刻體會到「一進隧道手機就斷訊」的不方便，經過立委陳歐珀爭取，北迴線從基隆經宜蘭至花蓮鐵路路段，如今除了雙溪共和等4個隧道段工程尚在施做中，其餘皆已完成通訊工程改善，待這最後4個隧道段也完成改善工程，搭乘台鐵北迴線的民眾便可免於通訊中斷之苦。

立委陳歐珀曾在立法院提案質詢，東部民眾長期以來的經驗，只要行動通訊突然斷訊，大概就知道對方搭乘的火車已經進入了山洞，他因而強力要求台鐵改善，讓東部的鐵路行車系統，行動通話不再會突然斷訊，這不僅讓東部民眾的通訊權益獲得保障，對於發展觀光鼓勵民眾搭乘軌道運輸也會有所幫助。

經過一段時間的努力，台鐵陸續規劃出適當的地點，讓通信業者自行以增加、改善設備等方式，維持隧道內手機通訊的暢通。台鐵貨運服務總所總經理陳淑慧今天在陳歐珀主持的簡報會議中表示，北迴線從基隆經宜蘭至花蓮鐵路路段的24個隧道，除了雙溪共和、永春新永春、南澳新南澳、新觀音等4個隧道段工程，因為是長隧道尚在施做，其餘都已改善完成，至於這4個長隧道，預定也可在今年底全部完成通訊相關改善工程。

立委陳歐珀強調，4G行動網路的建構，一旦台鐵全台最後一段路完成了行動通訊改善，不但讓旅客通信更加便利，也讓全台灣的行動電話通信品質無死角，不會進到隧道就被迫中斷通話，讓民眾能享受更高的旅運品質。

(中時)