《時來運轉》運彩報報之高球 99屆PGA 名將雲集
第99屆PGA錦標賽本週末將在北卡羅萊納州Quail Hollow球場舉行，這場2017年最後一個大滿貫賽事可說名將雲集！除了J.史畢斯將要挑戰史上最年輕職業生涯大滿貫締造者的殊榮外，他在前兩輪將分別交手兩大球手S.賈西亞和B.柯普卡。另外D.強生、J.戴和史滕森三大高手也被安排在同組競桿，可說是一開賽就精彩可期。
本屆賽事也是Quail Hollow球場在歷經大幅改造工程後，首度舉行PGA錦標賽。1961年就啟用的Quail Hollow球場在2016年的美巡賽場地評比中難度排行第9，卻總有些選手能在這發揮絕佳手感，算是著名的能開出低桿數賽場：名將R.麥克羅伊可說是自此發跡！2010年時他拿下首座美巡賽獎盃，曾寫下單輪62桿紀錄；2015年他又來到此地參加富國銀行錦標賽時，再創新猷以61桿保持本場地最低桿數紀錄至今。
除了前述提到名字的大牌球星，本屆賽事可謂吸引眾好手共襄盛舉。2016年當時萊德盃的美國隊與歐洲隊所有成員，也都將參加此項比賽。在七月中前的世界排名統計中，這些好手全為世界前100名的高球界超級明星。而這項比賽之所以讓大家趨之若鶩，除獎金有所提高外，應該和冠軍能享有許多未來大賽參賽資格有關：依據競賽規則，本賽事冠軍將獲得永久參加PGA錦標賽，以及5年內美巡賽與其他三項大滿貫賽的參賽資格。
以目前運彩開盤冠軍賠率看：R.麥克羅伊(6.25倍)、J.史畢斯(7.25倍)、D.強生(9.00倍)、松山英樹(9.00倍)可說最被看好角逐王座。文章提及的其他高手如：B.柯普卡(20.00倍)、J.戴(25.00倍)、史滕森(35.00倍)、S.賈西亞(35.00倍)，甚至目前賠率都在20倍以上，喜愛高球的玩家不妨分配資金分批買進，有機會喜迎高倍數獲利。
(中時電子報)
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