長者抬轎選新北市長 侯友宜：他們健康快樂最重要

新北市副市長侯友宜今下午2時許，出席「揚生60館」板橋館開幕茶會。（葉書宏攝）

新北市副市長侯友宜今（10日）下午2時許，出席「揚生60館」板橋館開幕茶會，現場超過百位逾60歲長者，不少長者們直呼要侯友宜參選市長，他則表示，長者們健康快樂才是最重要的事情，另外，他也認為，再去談論選舉沒有意義，現在就是為新北市民服務。

侯友宜表示，談論選舉沒有意義，主要是來關心長者們的動健康、無障礙空間，晚年過得健康、快樂，「好來好去！絕對沒事情！」用這樣的心情，長者們健康過一天，是最重要的事情，現在就是在為新北市民服務。

新北市有近48萬長者們，每天老人共餐、銀髮俱樂部、可以跳動健康，過快樂的生活，是對長者們最重要的事情。

媒體追問是否有跟國民黨準主席吳敦義、新北市長朱立倫討論下一步，侯友宜表示，每天的那一步就是下一步，長者們的心願就是健康快樂，身體越來越好。

(中時)