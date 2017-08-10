做這事存摺被沒收 女星年過半百還要跟媽請款
女星楊繡惠個性開朗活潑還超敢講，是相當熱門的綜藝來賓人選，而她不僅上節目效果好，且外型也保養得當，皮膚細緻、身材火辣，完全看不出已經52歲，美魔女如她，也曾透露身旁其實不乏追求者，但緣分總差那麼一點點，日前楊繡惠錄JET綜合台《命運好好玩》，在後台受訪時透露單身的她，都52歲了還不能完全掌控財產，自爆至今存摺仍是由媽媽保管，但其實她用錢不能自主，是出自媽媽對她的愛。
據《自由時報》報導，楊繡惠出道已久，然至今存摺仍由母親保管，她要用錢還得跟媽媽請款，但這其實是她的某項「嗜好」導致，她說自己最大的興趣就是買房子，個性豪爽的她，看房也很阿莎力，常看到喜歡的房產就下訂，一給就是3萬起跳的訂金，最多曾一口氣付10萬，但後來找媽媽去看訂下的房子卻總被打槍，不是覺得格局不夠方正，不然就是覺得採光不好，最後取消交易，訂金就默默被收走，這樣的情況至今發生過4、5次，粗估賠掉20萬跑不掉，媽媽看不下去，因此將楊繡惠的存摺收走保管。
但還是有成功的例子，楊繡惠透露目前名下有3間房產，除了自住的樓中樓外，還分別在新北市三重跟台北市合江路有房，目前都租給朋友的朋友，她說三重的房產當初買1500萬，還加購車位250萬，甚至花大錢裝潢買電器，零零總總花了2000萬，想著要送給父母住，因為擔心目前住的樓中樓沒電梯，擔心老人家年紀大行動不方便，爬樓梯也太累，沒想到爸媽不滿意三重房產才30多坪，沒比一戶一層的樓中樓大，被打槍啦！
(中時電子報)
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