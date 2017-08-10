《時來運轉》運彩報報之足球 豪擲11億歐元 金錢帝國能否換來英超冠軍？

曼城原本就有強大的攻擊火力，如今再改善防守弱點，被視為奪冠大熱門。圖為曼城球星阿圭羅。（美聯社資料照）

巴西金童內馬（Neymar）以2.22億歐元由巴塞隆納跳槽法甲巴黎聖日耳曼，絕對是今年夏天全球體育的焦點，這宗單一球員轉會案打破世界紀錄，一時之間讓內馬、巴黎聖日耳曼甚至法甲聯賽的聲勢都水漲船高。不過，法甲加上這筆交易的金額，總支出約5.77億歐元在今年夏天的轉會市場只能排上第3名，仍落後耗資7.04億歐元的義甲，以及豪擲11億歐元的英超。

從2014-15賽季開始，英超每年夏天都花費超過10億歐元，當俄羅斯油王、中東主權基金、美國大亨等紛紛插旗英超後，打造冠軍球隊的金錢競逐只會越追越高，冠軍的爭奪也就越來越激烈。

英超今夏的「花錢王」由曼城蟬聯，連續3年都在轉會市場投入超過2億歐元，背後的阿布達比財團是由阿聯大公國的皇家財富基金所成立的跨國集團，財力雄厚自不在話下。曼城已經連續3年無緣英超冠軍，去年挖角瓜迪奧拉（Josep Guardiola）接任主帥卻四大皆空，本季捲土重來，首要打造鋼鐵防線，光是引進3名後衛門迪（Benjamin Mendy）、沃克（Kyle Walker）、丹尼洛（Danilo）和門將艾德森（Ederson），就已經達到1億7850萬歐元的天價，這個數字足足是升班馬布萊頓的6.2倍。曼城原本就有強大的攻擊火力，如今再改善防守弱點，被視為奪冠大熱門理所當然。

曼聯本季被視為最有實力和曼城一較高下的球隊，主帥穆里尼奧（José Mourinho）神鬼莫測，2002年執教波圖以來，他帶領的球隊必定能贏得聯賽冠軍，前3支球隊波圖、切爾西和國際米蘭，都是一上任就連拿兩屆聯賽冠軍，隨後接掌皇馬和切爾西，則都是第2年攻頂成功，今年正是穆里尼奧轉任曼聯主帥後的第2季，正悄悄踩著歷史軌跡前進。紅魔今夏有兩老離隊，魯尼（Wayne Rooney）重返艾佛頓，伊布（Zlatan Ibrahimovic）成了自由球員（或者仍有機會續約），但曼聯搶贏切爾西簽下艾佛頓的小魔獸盧卡庫（Romelu Lukaku），這名比利時國腳在熱身賽頻頻進球表現搶眼。中衛補充的林德洛夫（Victor Lindelöf）雖然未如理想，但防守中場馬蒂奇（Nemanja Matic）在前主帥穆里尼奧力邀下加盟，足以在後防線前補上一道強力屏障。

衛冕冠軍切爾西上季不受歐洲賽事影響，一馬當先衝過終點，93分積分是近12年來最高，僅次於2004-05賽季也是他們締造的95分英超紀錄。但藍軍本季重返歐冠，三線作戰人手仍不夠充裕，今夏前中後和門將各引進1人，分別是皇馬前鋒莫拉塔（Álvaro Morata）、摩納哥防守中場巴卡約科（Tiemoué Bakayoko）、羅馬後衛魯迪格（Antonio Rüdiger）和曼城門將卡巴列羅（Willy Caballero），前3人的轉會費總額也達到1.4億歐元，不過切爾西流失了老隊長泰瑞（John Terry）、防中馬蒂奇、年輕好手查洛巴（Nathaniel Chalobah）等，現有陣容能否從容應付仍存在變數。

從奪冠賠率來看，其他球隊似乎都難以威脅三雄爭霸的局面。熱刺沒有在夏季轉會投入，而且還失去右後衛沃克；利物浦免費得到英格蘭明日之星索蘭克（Dominic Solanke）是一大勝利，埃及國腳薩拉（Mohamed Salah）有過英超經驗，應該也能很快適應，但巴西核心庫蒂尼奧（Philippe Coutinho）面臨挖角危機，如果留人失敗恐將是一場災難。兵工廠同樣面臨雙核心轉會傳聞不斷的影響，尤其是桑切斯（Alexis Sánchez）比起厄齊爾（Mesut Özil）更可能出走，雖然溫格（Arsène Wenger）終於簽下夢想已久的射手拉卡澤特（Alexandre Lacazette），免費轉會的左後衛科拉西納奇（Sead Kolašinac）也合乎要求，但除非成功留住雙核或者在轉會窗口關閉前順利補人，否則可能又是一個讓球迷失望的賽季。

(中時電子報)