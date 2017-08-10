連日高溫　新北3病患熱傷害急診

灑水車進行降溫動作。（葉書宏翻攝）

太平洋高壓勢力擴展到台灣附近，整天都是又熱又曬的天氣，加上台北盆地因為都市的熱島效應加乘，大台北地區連續高溫酷熱，這幾天已造成3位熱傷害急診確診個案；為減少熱傷害，新北市長朱立倫要求各單位於上午10時執行高溫警戒措施，呼籲市民盡量減少戶外曝曬，如有外出，也應採取防熱作法。

新北市政府自7日起已連續4日啟動防熱機制，統計8月7日至9日的執行成效，對於酷熱地區共計派出灑水車42車次，進行各區46條重點路段灑水降溫；關懷獨居老人2900人次及街友144人次、實施戶外勞動作業檢查及輔導共30場，並於各區域LED燈及電子看板提醒民眾多補充水分。

朱立倫對於高溫酷熱可能造成市民的影響相當關心，指示環保局運用回收水擴大灑水路面，衛生局強化醫院與到院前緊急救護熱傷害患者醫療照護，並與經濟發展局共同進行飲食業者食安稽查或宣導，社會局應加強獨居老人與街友關懷、勞工局加強戶外勞動稽查與防熱宣導，共同對抗熱傷害。

朱立倫呼籲，市民朋友於中午高溫期間，應避免在高溫環境曝曬，多補充水份與散熱，如到溪邊、海邊戲水，應到有救生管制區域，特別注意安全；家中長者或嬰幼兒應特別注意環境散熱。

市民朋友在外活動（工作）期間，如感覺有身體不適時，可請求他人協助移動至陰涼處，亦可至鄰近超商、公共場所（如百貨公司、圖書館等）或相關機關（如區公所、消防隊、派出所等）等場所請求協助，必要時立即就醫或撥打119電話請求協助。

(中時)