藝術家《藝起獻愛》 捐贈作品助植物人安養

創世台中院發起《藝起獻愛》慈善義賣畫展，募集植物人常年雙軌服務經費，藝術家郭正宏（右起）、中區長黃至民、立委黃國書，率先捐畫作，拋磚引玉。（黃國峰攝）

藝術家郭正宏（右起）、中區長黃至民、立委黃國書，率先捐畫作，黃國書並現場揮毫。（黃國峰攝）

為募集植物人常年雙軌服務經費，創世台中院將於11月22日至11月28日舉辦《藝起獻愛》慈善義賣畫展，預計募集80幅畫作義賣，但目前僅60幅，10日的捐贈記者會上，立委黃國書、中區區長黃至民、藝術家郭正宏老師…等，也一一獻出愛心作品。

捐贈會一角，創世台中院住民阿章也「無聲」出席，50歲的阿章是單親爸爸，原在彰化一家塑膠工廠上班，閒暇時也喜歡寫書法，舉凡行書、楷書、篆書…也都能信手拈來揮灑自如，不幸於100年時發生車禍，呈現植物人狀態，三名子女頓失經濟支柱，101年阿章被家人安置在護理之家，才短短一年，已幾乎耗盡家中所有積蓄。102年經親友協助申請入住創世，才得以舒緩家中困境。

自幼即練就了一手好書法的立委黃國書，得知阿章的故事後，10日特地先到台中院為阿章加油打氣，並現場揮毫「藝起獻愛」送給阿章，同時帶來一幅書法作品捐贈創世義賣。他表示，創世2、30年來一直在植物人的照顧上投入了很多努力，非常辛苦。植物人在後期的安養照顧，對一般家庭來說，其實是非常龐大的負擔，因此希望這次「藝起獻愛」的活動能獲得社會愛心的支持，一同來關懷植物人。

對繪畫也相當有興趣的台中市中區區長黃至民，也捐出一幅描繪中區歷史建築的素描作品，他的藝術家朋友，郭正宏老師、曾崇智老師、林秀華老師…等，也捐出了心愛作品。其中郭正宏老師是台灣知名的速寫畫家，是去年唯一一位代表台灣受邀前往威尼斯參加83國速寫展的藝術創作者，擅長於旅行中手繪紀錄各種風光，近年專心於「枯枝筆」繪畫創作，以墨色氣韻寫景，用枯枝木筆畫物，重新詮釋「水墨速寫」風格作品。

『藝起獻愛』慈善義賣畫展將於106年11月22日至28日假磐玉建設的接待中心辦理，除黃國書立委、黃至民區長、郭正宏老師率先捐贈畫作外，目前畫作募集狀況僅60幅，距離目標尚有20幅需努力，盼藝術家們慷慨響應，「藝」起獻愛幫助弱勢植物人，義賣所得將作為創世台中院植物人雙軌服務經費。愛心專線(04)2384-1126 分機9 藝起獻愛小組。

(中時)