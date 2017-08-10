新版《洗錢防制法》6月底上路 楊雲驊邀集法界專家出專書
新版《洗錢防制法》6月28日施行，擴大銀行等金融業者把關範圍。政治大學法律系教授楊雲驊為此邀集檢審辯產官學等18名菁英專家，共同撰寫《新洗錢防制法-法令遵循實務分析》新書，今日舉辦新書發表會，吸引大批學者、金融專業從業人員參加。
《新洗錢防制法-法令遵循實務分析》一書由楊雲驊教授主編，楊雲驊是司改國是會議委員，作者群包括政大法學院院長王文杰、檢察官兼行政院洗錢防制辦公室執行祕書柯宜汾、法務部綜合規劃司司長林麗瑩、副司長黃謀信、台北地院法官吳承學、政大法律系副教授李聖傑、國際反洗錢師兼彰化銀行法務謝雪妮等產官學菁英。
主管洗錢防制的法務部次長蔡碧仲今日親臨新書發表會，表示兆豐銀行未依規定申報洗錢遭重罰，「比賠掉政府一個部會還要多！」此一慘痛教訓值得各界高重視，而新修正的洗錢防制法內容多元、複雜，所幸仰賴楊雲驊、王文杰教授主編新書、網羅各界菁英，足以作為新法的必備工具書。
蔡碧仲笑說，過去擔任律師時非常喜歡接到洗錢案件，因為「無罪率很高」，而新法上路就是為了解決這問題，非常樂意推薦這本書，希望透過深入淺出的分析，讓國人更加了解新法。
楊雲驊則表示，《洗錢防制法》涉及多領域、內容多元，「沒有一個人可以從第一條到最後一條做完整解說」，所以才找這麼多人一起寫書，希望能兼顧學術、實務、業界、政府官員看法，讓本書對各階層都能具有參考價值。
作者群之一、勤業眾信聯合會計師事務所總裁郭政弘說，新法上路宣示我國對洗錢防制的努力，本書不僅闡明法令，也含括實務推動、實務案例分享。
(中時)
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