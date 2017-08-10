耗時13年 農委會宣布撲滅嘉義紅火蟻

農委會防檢局今日表示，自2004年開始對嘉義紅火蟻進行撲滅防治，經過13年持續防治及監測後，今年7月終於正式宣告成功撲滅當地的入侵紅火蟻，此階段性的防治成果，再一次證明，只要持續正確施藥防治，入侵紅火蟻仍能被有效控制。

防檢局表示，2003年開始，入侵紅火蟻陸續於桃園及嘉義部分地區發現，防檢局也召集相關單位，從2004年10月起針對嘉義地區進行防治規劃，起初防治區域面積達700公頃，但在嘉義縣政府、中埔鄉與水上鄉農會之積極配合下，每年施灑4次餌劑防治，至2007年防治率已達95％以上。

防檢局指出，防治團隊自2009年起逐步縮小防治範圍，至2016年2月防治區域已縮減至35.3公頃，雖然最後防治區域嘉義八掌溪沿岸、嘉義縣內甕村地形崎嶇，防治與監測作業困難，但團隊仍不斷努力，最終在今年7月經國家紅火蟻防治中心現勘，確認已無紅火蟻蹤跡，成功將嘉義入侵紅火蟻順利撲滅。

防檢局表示，從嘉義成功撲滅紅火蟻的案例顯示，入侵紅火蟻雖有其社會性昆蟲快速增殖之生物特性，容易入侵立足危害，但防治工作只要有決心，在審視紅火蟻發生環境與條件訂定合宜防治策略，搭配民眾對於紅火蟻的認識與自主防治能力的提升，持續不斷的防治努力，終究可見成效。

防檢局副局長馮海東表示，嘉義縣紅火蟻正式撲滅，但未來還有很多地方需要處理，紅火蟻問題主要以桃園為熱區面積達4萬公頃，往北至新北市，往南至苗栗縣，都有紅火蟻分布，全台總面積為6萬公頃，不過面積都在控制當中，6萬公頃已經維持了一段時間，未來盼民眾能主動參與加強防治，以桃園作法為例，居家附近若有紅火蟻，民眾可至公所領取藥物施藥，由民眾主動配合，防治效果會更好。

(中時)