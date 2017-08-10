長春化工苗栗廠驚傳強鹼液體噴濺 1員工受傷

長春化工苗栗廠今天下午有1名工人在清洗盛裝強鹼液體氫氧化四甲基銨的空桶槽，桶槽經清洗滿水要進行洩水時，20歲的男子意外遭噴濺，波及臉部、雙眼及雙腳，該男子意識清楚無明顯燒灼傷，但因氫氧化四甲基胺屬於危險物，依法須通報消防局前往了解。

廠方指出，受傷的男子為廠內員工，空桶槽經過清洗稀釋後危險性已大大降低，但考量到盛裝物是強鹼，員工高喊遭噴濺時，即已大量清水沖洗，現送往衛福部苗栗醫院作進一步的檢視確認。

(中時)