彰化縣長魏明谷訪全球最大離岸風電商「丹能風力」

彰化縣長魏明谷等人訪英國「丹能風力」。（彰化縣政府提供）

彰化縣長魏明谷和丹能風力英國總經理馬修賴特合影。（彰化縣政府提供）

彰化縣長魏明谷9日參訪全球最大離岸風電商「丹能風力」（Dong Energy）在英國杭伯區域（Humber Area）的格林斯比（Grimsby）設置的離岸風場運維基地，瞭解離岸風電和漁民共生共榮的發展模式，並觀摩離岸風電運維服務樞紐的關鍵成功因素，汲取經驗，打造彰化縣「風光大縣」。

魏明谷等今天在英國在台辦事處組長蘇韻如等人陪同下，與丹能風力英國總經理馬修賴特、丹能營運總監羅伯特桑普森、東北林肯郡經濟與地方發展主任安吉拉·布雷克、英國國會議員梅蘭妮·翁、英國國會議員彼得‧惠特利等人友好交流。

丹能風力英國總經理馬修賴特說明台灣具離岸風電供應鏈的優勢，丹能集團等開發商未來將提供技術移轉及相關知識，協助提升對供能應鏈的投資，促進供應鏈蓬勃發展。

格林斯比同樣和漁民發展出共生共榮的合作關係，並具備強大的服務支援能力，因此丹能風力已在格林斯比外海「霍恩西」（Hornsea）海域獲得英國政府去年先後批准一期離岸風電計畫，是目前全世界最大（1.2GW）的離岸風電場發展計畫，可想見彰化未來發展離岸風電的運維產業將具備良好的發展前景。

魏明谷參訪丹能風力在格林斯比的運維基地，現場人員解說韋斯特模斯．羅孚風場是全世界首座安裝6MW大型離岸風力發電機的風場，並由綠色投資銀行及日商丸紅商社共同投資約10億英鎊，丹能風力更已獲批在外海的霍恩西海域興建全世界最大的離岸風場，格林斯比港強大運維服務能力具備極關鍵的角色，功不可沒。

魏明谷說，格林斯比港口具有海空領域鄰近風場優勢，本是沒落漁港，經地方政府決定發展綠能，類似台灣彰化目前利用綠能資源優勢推動發展綠能大縣的策略，吸引丹能風力等國際重要風電開發商紛紛進駐投資。

經幾年經營，格林斯比港口已逐漸發展為再生能源中心，成為全球聞名的離岸風電運維樞紐港埠，目前由格林斯比港口提供運維服務之離岸風場有4座風場，目前營運只有2座，另外2座還在建設中。總共1000架風機營運中。進駐該港埠產業空間之風電產業鏈相關廠商，除了包括丹能風力和億安(E-on)為離岸風電開發商、還有西門子(風機製造商)。

一行人也參訪當地的博物館，由人員介紹漁業及離岸風電產業的發展史，這個博物館已轉型，每年吸引1萬8000人次前往參訪，期望能作為彰化當地漁業產業規劃的參考。

(中時)