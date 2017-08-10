高屏第二條東西快速道路有譜

屏東第二條東西向快速道路，一度因路線規畫跨越屏東機場被認為不可行，如今已通過可行性研究，讓興建計畫再現曙光。（林和生攝）

屏東第二條東西向快速道路通過可行性研究，全長超過23公里。（林和生翻攝）

一度因為路線規畫跨越屏東機場，被認為不可行的屏東第二條東西向快速道路興建計畫，如今出現曙光，交通部公路總局昨日表示，「高屏間第2條東西向快速公路可行性研究」已經通過，未來屏東往返北高雄及左營民眾將有更快速的選擇。

民進黨籍立委周春米指出，高屏兩地居民往來頻繁，早為同一生活圈，但目前兩地往來唯一東西向快速公路「台88線」交通流量已經飽和，在上下班尖峰期總會塞車，交通部公路總局因此計畫興建第二條東西向快速公路因應，但原計畫在屏東端穿越機場地下道，經評估並不可行。

今年3月，周春米與立委鍾佳濱在立法院交通委員會提案要求，希望相關單位盡速評估此項計畫研擬路線調整方案，終於在昨日傳來好消息。

公路總局的評估報告顯示，第二東西快道自國道10號，沿途預計設置國道7號仁武系統交流道、台29線交流道，跨越高屏溪，設台3線交流道、台27線交流道止於國3側車道，總計全長超過23公里。

屏東縣政府對此表示，這第二東西快道將彌補屏北地區長達13公里的跨河缺口，節省屏東往來左營區20分鐘車程，提升高屏溪兩岸的產業競爭力，並紓解台1線與台88線長久以來的交通壅塞，非常值得期待。

(中時)