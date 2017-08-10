菁英盃》像個運動員 南山劍指冠軍先控體脂肪
104年重起爐灶，南山女籃新學期被外界視為收割年。但在挑戰睽違15年回歸HBL賽場首冠前，教練楊淑淨先給球員控管體指肪課題，「經過這3個月，每個人看起終於像個運動員。」
去年受傷兵所困，楊淑淨新學期不敢大意，「很多人都問我，是不是電信伙食太好。」楊淑淨苦笑道。今年暑假前，4月起楊淑淨要求球員體重和體脂肪，未達要求就要投200球。
兩年前的「南山9妞妞」，吳明臻、溫思涵，粘詩婕等人轉眼成為高三老鳥，新學期南山再添進石牌國中大將180公分陳昱潔，與陳雅彤、李英琴組成內線3塔，加上高二鋒線林釵娟、後衛李吟娸，南山陣容堪稱最完整也最具冠軍相。
「冠軍當然是最終的目標，但我希望球員專注做好自己。」楊淑淨認為，打好基本功最重要，「我不希望球隊大好大壞，穩定的球隊才能贏球。」
長程目標先不想，暑假楊淑淨給球員另開功課，先把個人能力、小組配合練起，菁英盃結束，還要赴日本沖繩展開為期10天移訓，一併兌現上個學年闖進4強的承諾，楊淑淨說，「日本移訓希望讓她們看看外面，彌補自己的不足。」
(中時電子報)
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