朝鮮半島危機升高 學者：台灣也將連動受影響
朝鮮半島局事再度緊張，北韓揚言聯合國的制裁無法阻止其發展核武，並拒絕談判，揚言報復美國。川普則回嗆「北韓最好別再威脅美國，否則他們將遭遇世上前所未見的怒火還擊。」對此，學者指出，雖然美國與大陸之間，不太可能直接拿放棄台灣交換放棄北韓，但對台軍售或南韓薩德都可能被討論，台灣勢必連動受影響。
淡江大學戰略研究所助理教授黃介正表示，過去很多人說美國與大陸之間可能會拿台灣換北韓，即美國放棄台灣，大陸不理北韓，但這不太可能。因為大陸對北韓影響力，不如外界想像的強，所以就算大陸施壓，北韓還是不太容易受到控制，那美國何必跟大陸換？再來大陸素來把台灣視為中國的一部分，所以不太可能認為台灣是別人可以跟我交換的牌，因為大陸認為這本來就是我手中的牌，怎麼會讓別人拿來打？
台大政治系副教授張登及則認為目前局勢緊張主要是雙方提高要價、施加壓力， 雙方都不能示弱，所以看起來局面很難緩和，但到目前為止，雙方顯然並未認真考慮開戰，因為雙方都不具備在戰爭中獲取全面勝利的條件。北韓當然不可能贏得戰爭，只能使敵人受損。而美國即便技術上可贏得勝利，但開戰後，其盟友南韓和日本恐遭受無法承受的破壞。所以美國主要希望透過大陸加強制裁、施壓北韓。
張登及指出萬一真的朝鮮半島爆發戰爭，對美國的盟邦都不利，因為若使用核生化武器，周邊國家都難以自外於損害。即使沒開戰，要大陸提高對北韓施壓，不可能沒有代價，北京和華府討論東北亞局勢時 一定會討論到南韓的薩德與對台軍售，因為安全不可能只講單方的安全，朝鮮半島也事關大陸安全。所以台灣將受東北亞戰略局勢包裹連動影響。
(中時)
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