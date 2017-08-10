飲酒後下水消暑 梨山果農遭急流沖走

搜救人員於落水水域搜救，至今仍未發現吳男。（民眾提供）

家屬倚靠清泉橋著急眺望，希望能等到吳男安全回來。（民眾提供）

消防局二大隊長余易祐消防局二大隊于大隊長安慰家屬並說明搜溺的方式與進度消防局二大隊于大隊長安慰家屬並說明搜溺的方式與進度向家屬說明搜溺進度。（民眾提供）

梨山傳出落水失蹤意外！一名原住民果農與家人前往清泉橋附近烤肉慶祝父親節，疑似酒後下水戲水消暑，遭湍急水流沖走，台中市消防局接獲民眾報案，8日下午出動警消、民間人力前往搜救，經3天搜尋，仍無所獲，目前範圍已擴大至下游的德基水庫。

台中市消防局表示，8日下午3時許，接獲民眾報案指稱，32歲吳男於南湖溪、合歡溪匯流處落水失蹤，經出動大批人力自落水處往下游搜救，當晚發現石縫疑似有人卡住，到場查看為廢棄物，目前搜救範圍擴及下游20公里，另請求德基水庫出動兩艘船艇協尋，仍未發現失蹤者。

因吳男母親多年前也在該水域喪命，家屬提供落水點請求搜救人員前往查看，但無功而返。據了解，吳男當天與數個家庭前往清泉橋附近聯誼烤肉，以慶祝父親節，喝酒後獨自下水消暑，疑酒力發作，遭水流沖走，家屬沿岸邊呼救，直到吳男遭淹沒才報案求助。

和平區代表會副主席、台中市消防協會副秘書長羅進玉表示，清泉橋附近風景秀麗，常有遊客聚集烤肉，附近水域看似平靜，容易讓人忽略安全性，目前已知有6人喪命，希望趕快找到人，地方也有意要在此舉辦祈福法會，以安民心。

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(中時)