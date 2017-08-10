飲酒後下水消暑 梨山果農遭急流沖走
梨山傳出落水失蹤意外！一名原住民果農與家人前往清泉橋附近烤肉慶祝父親節，疑似酒後下水戲水消暑，遭湍急水流沖走，台中市消防局接獲民眾報案，8日下午出動警消、民間人力前往搜救，經3天搜尋，仍無所獲，目前範圍已擴大至下游的德基水庫。
台中市消防局表示，8日下午3時許，接獲民眾報案指稱，32歲吳男於南湖溪、合歡溪匯流處落水失蹤，經出動大批人力自落水處往下游搜救，當晚發現石縫疑似有人卡住，到場查看為廢棄物，目前搜救範圍擴及下游20公里，另請求德基水庫出動兩艘船艇協尋，仍未發現失蹤者。
因吳男母親多年前也在該水域喪命，家屬提供落水點請求搜救人員前往查看，但無功而返。據了解，吳男當天與數個家庭前往清泉橋附近聯誼烤肉，以慶祝父親節，喝酒後獨自下水消暑，疑酒力發作，遭水流沖走，家屬沿岸邊呼救，直到吳男遭淹沒才報案求助。
和平區代表會副主席、台中市消防協會副秘書長羅進玉表示，清泉橋附近風景秀麗，常有遊客聚集烤肉，附近水域看似平靜，容易讓人忽略安全性，目前已知有6人喪命，希望趕快找到人，地方也有意要在此舉辦祈福法會，以安民心。
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(中時)
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