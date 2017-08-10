飲酒後下水消暑 梨山果農遭急流沖走

中時
中國時報記者／
烤肉又飲酒 梨山果農落水失蹤
搜救人員於落水水域搜救，至今仍未發現吳男。（民眾提供）
烤肉又飲酒 梨山果農落水失蹤
家屬倚靠清泉橋著急眺望，希望能等到吳男安全回來。（民眾提供）
烤肉又飲酒 梨山果農落水失蹤
消防局二大隊長余易祐消防局二大隊于大隊長安慰家屬並說明搜溺的方式與進度消防局二大隊于大隊長安慰家屬並說明搜溺的方式與進度向家屬說明搜溺進度。（民眾提供）

梨山傳出落水失蹤意外！一名原住民果農與家人前往清泉橋附近烤肉慶祝父親節，疑似酒後下水戲水消暑，遭湍急水流沖走，台中市消防局接獲民眾報案，8日下午出動警消、民間人力前往搜救，經3天搜尋，仍無所獲，目前範圍已擴大至下游的德基水庫。

台中市消防局表示，8日下午3時許，接獲民眾報案指稱，32歲吳男於南湖溪、合歡溪匯流處落水失蹤，經出動大批人力自落水處往下游搜救，當晚發現石縫疑似有人卡住，到場查看為廢棄物，目前搜救範圍擴及下游20公里，另請求德基水庫出動兩艘船艇協尋，仍未發現失蹤者。

因吳男母親多年前也在該水域喪命，家屬提供落水點請求搜救人員前往查看，但無功而返。據了解，吳男當天與數個家庭前往清泉橋附近聯誼烤肉，以慶祝父親節，喝酒後獨自下水消暑，疑酒力發作，遭水流沖走，家屬沿岸邊呼救，直到吳男遭淹沒才報案求助。

和平區代表會副主席、台中市消防協會副秘書長羅進玉表示，清泉橋附近風景秀麗，常有遊客聚集烤肉，附近水域看似平靜，容易讓人忽略安全性，目前已知有6人喪命，希望趕快找到人，地方也有意要在此舉辦祈福法會，以安民心。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時)

關鍵字：搜救烤肉失蹤急流報案
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。