超跑送便當！民眾驚呼噱頭十足搶拍合照

便當業者高瑞鴻（右）開超跑送便當，噱頭十足，常引來路人側目。（柯宗緯攝）

便當業者高瑞鴻開超跑送便當，噱頭十足，常引來路人側目。（柯宗緯攝）

36歲的高瑞鴻（右）白手起家，他曾是領12K的速食店工讀生。（柯宗緯攝）

便當業者高瑞鴻（右）便當強調低油、低鹽，並清楚標示卡路里，大走健康養生風。（柯宗緯攝）

便當大走養生風，強調低油、低鹽、不油炸。（柯宗緯攝）

你見過超跑送便當嗎？高雄一家便當店老闆，最近剛入手一台300多萬保時捷超跑，突發奇想將跑車當公務車開，親自將熱騰騰便當火速送達客人手中，讓民眾大開眼界，更有超跑迷寧願擱著便當不吃，先跟超跑來張合照再祭五臟六腑。

36歲高瑞鴻白手起家，曾是領12K的速食店工讀生，憑藉自身努力累積財富。台灣屢傳食安風暴後，他與醫生朋友，開立養生便當連鎖店，強調低油、低糖、高纖及五穀雜糧等食物，同時標示卡路里，為民眾食安及健康把關，不少政商民流是常客，就連藍綠元首都愛這一味。

高瑞鴻校長兼撞鐘，從內場到外場，幾乎一手包辦，近來天氣炎熱，民眾懶得出門買便當，他靈機一動決定出動新入手超跑外送。他說，這台保時捷新款718 Cayman超跑，極速每小時285公里，可用最快速度把便當送給飢腸轆轆的客人。

不過，想親睹超跑送便當，必須要夠「誠意」。高瑞鴻說，主要是接獲大筆訂單，再出動愛車服務，對於開超跑工作樂在其中，甚至會大方讓員工駕駛超跑外送。不少民眾笑說，頭一次看到超跑送便當，不禁想問老闆「划算嗎？」

其實，近來宅經濟當道，外送市場不容小覷。拜現代科技之賜，一機在手透過訂餐APP，不必颳風下雨、大太陽出門覓食，就能輕鬆享受熱騰騰食物。像是UberEATS、foodpanda等知名APP，與上千家餐飲業者合作，不定期推出折扣優惠，吸引不少懶人族下單。

(中時)