超跑送便當！民眾驚呼噱頭十足搶拍合照
你見過超跑送便當嗎？高雄一家便當店老闆，最近剛入手一台300多萬保時捷超跑，突發奇想將跑車當公務車開，親自將熱騰騰便當火速送達客人手中，讓民眾大開眼界，更有超跑迷寧願擱著便當不吃，先跟超跑來張合照再祭五臟六腑。
36歲高瑞鴻白手起家，曾是領12K的速食店工讀生，憑藉自身努力累積財富。台灣屢傳食安風暴後，他與醫生朋友，開立養生便當連鎖店，強調低油、低糖、高纖及五穀雜糧等食物，同時標示卡路里，為民眾食安及健康把關，不少政商民流是常客，就連藍綠元首都愛這一味。
高瑞鴻校長兼撞鐘，從內場到外場，幾乎一手包辦，近來天氣炎熱，民眾懶得出門買便當，他靈機一動決定出動新入手超跑外送。他說，這台保時捷新款718 Cayman超跑，極速每小時285公里，可用最快速度把便當送給飢腸轆轆的客人。
不過，想親睹超跑送便當，必須要夠「誠意」。高瑞鴻說，主要是接獲大筆訂單，再出動愛車服務，對於開超跑工作樂在其中，甚至會大方讓員工駕駛超跑外送。不少民眾笑說，頭一次看到超跑送便當，不禁想問老闆「划算嗎？」
其實，近來宅經濟當道，外送市場不容小覷。拜現代科技之賜，一機在手透過訂餐APP，不必颳風下雨、大太陽出門覓食，就能輕鬆享受熱騰騰食物。像是UberEATS、foodpanda等知名APP，與上千家餐飲業者合作，不定期推出折扣優惠，吸引不少懶人族下單。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。