新聞深喉嚨》只差下令？北韓嗆八月中旬開轟 4飛彈瞄準關島!

中天新聞

「朝鮮中央社」10日報導，朝鮮人民軍戰略軍司令官金絡謙大將公布攻打關島方案，表示「慎重考慮同時發射4枚火星12型中遠程戰略彈道飛彈，以壓制和牽制關島主要軍事基地」。還說，在高爾夫球場閒蕩的美軍統帥（川普目前正在紐澤西的高球場度假）根本沒看清大勢所趨，還說出「火焰和憤怒」等狂言，「進一步刺激朝鮮火星炮兵激昂的神經」，「難道美國到現在還沒翻譯好朝方的聲明嗎」？北韓官媒把川普稱作「神經病」，並說「根本沒辦法與其正常對話，因此必須與絕對的實力處理，而這就是朝鮮戰略軍官兵的判斷」。如此明確具體，近乎宣戰的美朝互嗆，危機真的沒有轉機了？

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國防部發言人臉書9日發布約近4分鐘的政軍兵推影片，其中出現蔡總統搭乘雲豹裝甲車的畫面，「國家政軍指揮中心」內部情景也曝光，包括各部會人員進駐指揮所、各部會首長穿迷彩服參加會議、面容一清二楚。18秒處出現的戰機，外界猜測我國空軍並無此裝備，應是模擬中國敵軍來襲、推估該戰機疑為殲10。影片最後蔡總統「告全國同胞」演講，表示「武力絕不會讓中華民國屈服，只要台灣人團結一致，自由民主終將戰勝一切。沒有人，能把台灣人的自由民主搶走。」文青總統又在用話術欺騙百姓，自由民主從來打不贏勝仗，靠的是船堅炮利啊！搞得跟「神功護體」一樣？

民進黨中常會響應節電令關冷氣、吹電扇，9日與會常委幾乎有備而來，捨棄以往畢挺的西裝、改穿短袖。據轉述，所有與會常委沒人先離席，蔡總統會議結束時，特別感謝大家「撐完全場」。一個輸配電塔倒塌後，酷暑關冷氣公部門熱瘋，「用愛發電」文青口號，誰會相信？百姓要電還是要神主牌，何不辦公投？網友也翻出2012年，當時馬總統說「在任時辦公室不開冷氣」，陳其邁當時批評「不開冷氣恐導致馬英九腦缺氧，進而影響判斷能力。以醫生身分呼籲馬英九，不要沽名釣譽而因噎廢食。」不小心穿越時空酸到自家蔡總統？

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水價要漲？台水公司新版水價公式調整擬納入「浮動機制」，依各地區供水情況，針對缺水區域啟動「枯水水價」，水價級距擬調為6～7個級距，預計9月底送至經濟部，最快明年初召開水價審議會，通過即可實施。台水董事長郭俊銘表示「某一地區水情較差時，會啟動枯水水價，向用戶收取較高水費」就是「缺水區要漲水價」，缺水區限水時已夠苦，未來可能還得多付，合理嗎？關完冷氣現在改關水？

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一架俄羅斯空軍非武裝偵察機10日低空飛越美國國會大廈、國防部，中情局（CIA），大衛營與安德魯聯合基地（Joint Base Andrews），甚至進入白宮附近高度警戒的P-56領空。據CNN報導，根據「開放天空條約」（Treaty on Open Skies），非武裝偵察機可在34個簽約國全境飛行，美俄都是簽約國。「開放天空條約」是一種軍事透明機制，1992年歐安組織27個成員國在芬蘭首都赫爾辛基簽署，2002年生效。簽約國都可在彼此的領空進行非武裝空中偵察，利用當地機場起降補給，以監看執行各種國際武器控制條約。怎麼看？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。

(中時電子報)