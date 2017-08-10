因應限、停電 彰縣消防隊發電機操作訓練更密集
來不來電，很重要！夏季用電吃緊，彰化縣消防局為了避免緊急狀況發生時又遇上停電，近來特別加強發電機及不斷電系統的操作與訓練，消防局第3大隊長施順仁強調，消防隊維持正常的供應，不是為了吹冷氣，是為了救急。
施順仁指出，消防人員為了維持一定的消防與救災戰力，除了人員的體能，更要確保相關救災器材可以正常運作與使用，為此，各消防分隊在每周都會固定進行器材使用操作訓練，同時檢視器材是否正常。
最近正值防汛期，又是颱風季節，消防救災的勤務頻繁，如果停電，消防隊的通訊可能中斷，勢必影響到救災，為此，發電機與不斷系統的正常運轉，更是重要。尤其是，近來屢屢傳出可能限電的訊息，所以相關的操作訓練也要更密集。
施順仁說，消防隊的發電機與不斷電系統，主要是為了照明與避免通訊中斷，而不是為了消防人員看電視、吹冷氣。
(中時)
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