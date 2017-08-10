因應限、停電，彰縣消防隊發電機操作訓練更密集

彰化縣消防局各消防分隊近來都在加強發電機與不斷電系統的操作訓練。（鐘武達攝）

來不來電，很重要！夏季用電吃緊，彰化縣消防局為了避免緊急狀況發生時又遇上停電，近來特別加強發電機及不斷電系統的操作與訓練，消防局第3大隊長施順仁強調，消防隊維持正常的供應，不是為了吹冷氣，是為了救急。

施順仁指出，消防人員為了維持一定的消防與救災戰力，除了人員的體能，更要確保相關救災器材可以正常運作與使用，為此，各消防分隊在每周都會固定進行器材使用操作訓練，同時檢視器材是否正常。

最近正值防汛期，又是颱風季節，消防救災的勤務頻繁，如果停電，消防隊的通訊可能中斷，勢必影響到救災，為此，發電機與不斷系統的正常運轉，更是重要。尤其是，近來屢屢傳出可能限電的訊息，所以相關的操作訓練也要更密集。

施順仁說，消防隊的發電機與不斷電系統，主要是為了照明與避免通訊中斷，而不是為了消防人員看電視、吹冷氣。

(中時)