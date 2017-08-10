疑為當年由美軍投下 福島核電廠驚現二戰未爆彈
據法新社（AFP）報導，於震災受重創的福島核電廠，竟發現二戰遺留的未爆彈，引起東京電力公司（Tokyo Electric Power）和當地警方高度警戒。今日早上於核電廠區內的停車場，被廠方工作人員發現一枚長約85公分的未爆彈，立即通知福島縣警方，並暫停廠區內結構補強工程，更拉起直徑約一公里的封鎖線，以確保人員和週邊設施的安全。初步研判，該枚未爆彈可能是二戰期間由美軍投擲所遺留，擔心其威力無法預期，已通報自衛隊調派未爆彈處理專家前來協助。
二戰中晚期，尤其當日軍逐步失去制空權後，美軍軍機多次對東京、大阪、名古屋等大都會、重要港口或軍事設施進行轟炸，像是著名的「東京大轟炸」任務。在日本本土投下大量的砲彈，也因此在戰後70年的今天，日本仍會時不時發現當年遺留的未爆彈，而唯一和美軍有登陸交戰的沖繩，是遺留與發現數量最多的行政區。由於福島鄰近當時陸軍飛行學校教育基地的仙台機場不遠，這枚飛彈恐怕就是當時為轟炸軍機場所留下的。
雖然目前未爆彈尚無對核電廠有影響，但2011年受到地震和海嘯重創的福島，目前仍在緩慢重建中，核污染的威脅與憂慮仍讓日本國內和國際相當擔心，而偏偏又這麼巧，未爆彈再緊鄰核電廠旁被發現，才會引起外界的注意和恐慌。
(中時電子報)
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