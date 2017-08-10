中正橋改建案問題多 北市都審會退回要求修正
北市最老橋梁「中正橋」2年前登錄歷史建築，市府採新舊共存方式，在原址旁蓋新橋並恢復舊橋原貌。不過，今天台北市都審會審議此案時，委員認為報告有橋面比例失真、夜間燈光突兀等疑慮，審議後決定退回此案，要求修正。
中正橋的前身是川端橋，興建於1937年，為連接雙北的重要交通幹道，由於年代久遠，北市府原打算拆除改建，並在2015年登錄為歷史建築後，決定將興建供車輛通行的新橋，舊橋則回復日治時期的風貌，作為行人、自行車通行步道。
委員會中指出，川端橋面規畫了街道家具及植栽，不適合讓自行車行走，儘管設計單位說明民眾可以在橋端停下車輛，牽引通過，委員仍認為不符實際使用狀況。另有委員提及，新橋的燈光設計強過舊橋，藍光在夜晚視覺壓迫感大，整體而言不太支持目前方案。
都委會主席、台北市都發局長林洲民表示，了解此案有時程壓力，但仍有許多問題，希望設計單位盡快修正送審。
(中時)
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