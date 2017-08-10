嫁作中國媳婦3年 蔡琳懷孕6個月要當媽了

蔡琳和高梓淇結婚3年，宣布懷孕6個月。（圖／翻攝自高梓淇微博）

38歲韓國女星蔡琳以《愛上女主播》走紅，2014年和小2歲的大陸男星高梓淇結婚，婚後3年，今（10日）傳出懷孕6個月喜訊。

蔡琳2006年結束和第一任老公李承煥的婚姻後，便開始把工作重心轉往大陸，2012年接演陸劇《李家大院》和高梓淇飾演夫婦而結緣，兩人2014年承認戀情，同年10月甜蜜完婚，不時高調放閃很是恩愛。

而蔡琳成為中國媳婦3年後，今終於傳出將升格當媽媽，隨後經紀公司也證實蔡琳已經懷孕6個月，喜訊一公開，網友紛紛獻上祝福。

(中時電子報)