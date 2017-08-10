台南紅瓦厝藏兵工廠 警方起出13把長短槍

丁姓男子把台南老家當成改造兵工廠，衣橱掛滿各式長短槍。(曹明正翻攝)

家住高雄鳳山綽號「神經」35歲丁姓男子愛槍成痴，還把台南老家改成兵工廠，高市警刑大偵二隊蒐證後，8日兵分高雄、台南，趁他於台南老家外出買飲料時一擁而上逮人，起出13把改造長短槍及大批改造工具，老家所在三合院紅瓦厝猶如小型軍火庫。

丁男10年前上網自學改槍，還將台南老家當成改造兵工廠，警方搜索發現他衣橱內掛滿各式長短槍，還打燈展示，相當自豪。事後共起出改造長槍8把、短槍5把、鑽床及火藥一批，另有2小包安非他命。丁男否認賣槍，訊後被依槍砲、毒品罪送辦。

(中時)