陸富商醉後春宵 醒來後發現睡了台灣當紅女主播
女主播在主播台上端莊美麗、形象清新，下了台也是如此？名嘴粘嫦鈺日前在節目大爆某台灣當紅女主播私下真面目，稱有次接到大陸富商朋友的電話，對方喝得醉醺醺，隔天醒來後才發現自己睡到女主播，還四處跟朋友說自己到台灣睡了一個台灣女主播。
粘嫦鈺在《54新觀點》透露某次接到大陸富商朋友的電話，對方個性愛玩也不清楚台灣有什麼主播名人，前一晚在飯局喝得醉醺醺，隔天清醒才發現睡到一個台灣女主播，但也不知道她叫什麼名字。
粘嫦鈺一聽立刻叫對方趁女子還沒離開，問女子姓名，看了富商傳來女子姓名後，粘嫦鈺大吃一驚，透露是「線上當紅、非常紅的主播、偶像型主播」。粘嫦鈺更稱，除非女主播用假名字騙富商，不然其實她早在這件事之前，就聽聞很多這位女主播的傳聞。
(中時電子報)
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