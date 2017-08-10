台中花都藝術季 早鳥票即日起開賣
為迎接「2018世界花博在台中」，文化局將自10月15日起舉辦為期兩個半月的「2017台中花都藝術季」，早鳥票即日起至9月3日開賣，提供7折優惠，另有多款優惠套票，邀請民眾共享藝術盛宴。
今天上午的早鳥售票記者會，邀請國立台灣交響樂團及演員呂承佑演唱開幕劇主題曲《百年城》，該曲由音樂大師林強作曲、文化局長王志誠作詞的開幕音樂劇主題曲《百年城》，參演團體「Metro Vocal Group」、「問樂團」也捎來問候影片。
「2017台中花都藝術季」以「台中的故事」為主軸，自10月15日至12月31日在全市山、海、屯、城等各區規劃超過百場演出，開幕演出《NTSO臻愛百年開幕音樂劇》於10月21日登場，由國立台灣交響樂團擔綱。
台中市副市長林依瑩說，今年花都藝術季已邁入第3年，此次以台中故事為主軸，扣緊文化藝術推動及在地文化深耕，精彩活動難得聚集在同一個城市，期望台中市成為第2大城市後，不只是人口增多，民眾更能感受到城市的多采多姿。
文化局長王志誠說，除了早鳥票外，也規劃了多種優惠套票，為回饋一次購買多檔演出票券或單場多張票券的民眾，特別規劃超值、獨享、團體套票等不同優惠組合，分別提供8折至9折不等的折扣，希望鼓勵民眾多走進表演場域，親近藝術。
(中時)
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