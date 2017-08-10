在台奉獻近半世紀 美國籍史可堯夫婦獲頒身分證
美籍夫婦史可堯、史培理，來台貢獻近半世紀，無怨無悔地照顧數以百計的失依孩童，宜蘭縣代理縣長吳澤成今天頒發中華民國身分證、戶口名簿給這對伉儷，感謝他們對台灣的奉獻與付出。
48年前史可堯、史培理夫婦遠渡重洋從美國來到台灣，並深入偏鄉東台灣，成立「基督教神愛兒童之家」，收養遭到親生父母棄養的孤苦孩童，成為數以百計孩童們口中，最親切及最感謝的「史爸爸、史媽媽」。
國籍法修正後，史可堯夫婦因長期對我國弱勢族群的奉獻不遺餘力，有讓人欽佩感念的卓越貢獻，經審核通過後，歸化為中華民國國民，代理縣長吳澤成昨天親自頒發戶口名簿、身分證等正式證件給史可堯伉儷，對他們多年來的付出貢獻表示感謝、肯定之意。
史可堯夫妻則謙虛地說，心中非常高興也非常感謝，自從搬到台灣來之後，如果沒有兒童之家的阿姨、保姆幫忙，以及許多熱心的人主動送來白米、蔬菜、水果等，光靠他們夫妻兩人，也沒有辦法照顧那麼多的孩童，因此他也要謝謝大家。
(中時)
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