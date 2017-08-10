新北自來水鉛管汰換86％ 明年達百分百
新北市自來水鉛管分布在中和、永和、新店、三重共1萬8727戶，水利局自2015年底持續追蹤鉛管汰換工程，至今已改善1萬6119戶、進度達到86％，今年底將突破9成，預計明年可達百分之百，完成3年內汰換全市自來水鉛管目標。水利局強調，水質安全無虞，請民眾安心。
另為保障用水安全掌握水質狀況，台北自來水事業處依轄區內鉛管分布路段規劃600個監測點，並陸續於2015年12月及2016年上、下半年完成第1、2及3輪自來水鉛含量檢測，2017年上半年進行第4輪檢測，已完成600點檢測。
自來水鉛含量檢測結果，均符合我國、世界衛生組織、歐盟及日本等先進國家飲用水水質標準（限值0.01mg/L），水質安全無虞，請市民安心。
新北市政府水利局自2015年底開始，持續追蹤控管鉛管汰換進度，並召開鉛管汰換平台會議，積極給予北水處行政上之協助，包括解除禁挖管制及加速路證核發等協調工作，亦定期追蹤控管鉛管汰換進度，督請北水處加速汰換鉛管期程，以維護市民權益。
(中時)
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