F-16載麻糬 網友：與軍事迷互動

F-16戰機後座夾帶麻糬上機。(翻攝自網路)

近日網路上流傳一張照片，為F-16雙座戰鬥機的後座機艙罩內夾帶2花蓮麻糬，空軍司令部今(10)日針對媒體相關報導表示，經查屬花蓮401聯隊中校飛行官於日前執行轉場任務時，夾帶私人物品上機，衍生本案，本部已要求各單位加強飛行紀律並援為案例實施宣教，避免類案再生。

空軍司令部只說轉場任務，並未說明起降地點。有媒體報導，空軍F-16戰機「去花蓮受訓」，在「返航落地」時，被航空迷拍到機艙內放兩盒曾記麻糬。

不過此一說法受到質疑，F-16目前佈署在嘉義和花蓮基地。若是嘉義基地的F-16「去花蓮受訓返航」，雖有機會買花蓮麻糬回嘉義當伴手禮，但不會降落在花蓮，應「返航」降落在嘉義空軍基地或其他轉場機場。但空軍司令部說這架F-16屬於401聯隊，亦即屬於花蓮基地的F-16，故不會是嘉義基地的F-16。若花蓮基地的F-16降落在其他機場，似不叫做「返航」。若是去其他機場訓練返航花蓮，則有可能，但是就沒必要買花蓮麻糬放在座艙罩內。

基於上述推論，花蓮基地的F-16「去花蓮受訓」「返航落地」的說法，即屬矛盾可疑。

有網友就表示，本周末（8月12日）在空軍官校營區開放，將展示三種主力戰機，包括經國號、幻象以及F-16均將在空軍官校內的岡山空軍基地表演展示，而這架F-16即是屬於由花蓮進駐岡山基地的展示機之一。因此，就是上面的飛官知道許多航空迷要拍照，故意擺出來滿足粉絲的熱情，因為是從花蓮401聯隊來的，所以擺2盒花蓮的曾記麻糬，這就是很單純的「與航迷互動」，也沒必要小題大作了！

根據中央社報導，空軍司令部公共事務組長唐才彬受訪指出，這架飛機是從花蓮基地飛到高雄岡山，準備進行空軍官校陳展的飛機。一般來說，危險物品、違禁品如打火機、手機等，規定不能帶上機，可是帶水等補充能量的食物，並未禁止。

(中時電子報)