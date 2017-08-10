人事費占6成 水上鄉公所尋找財源
嘉義縣水上鄉全年總預算約2億6千萬元左右，但公所人事費用佔6成，使得許多建設都因預算不足而延宕，公所只能向外籌措財源，增裕鄉庫收入，強化各課室成本效益觀念，減少不經濟支出。
水上鄉長劉敬祥自上任以來，深刻體認到鄉公所財政困難，發現到公所整年度預算超過5成以上都屬於人事開銷，為共體時艱，節省公所人事成本開銷，以不影響現有工作環境下，減少部分員額。
公所除了節流外，為增裕市庫收入，籌措財源，以因應日益困窘的財政狀況，訂立「開源節流」方案。在開源方面分為「稅課收入」、「非稅收入」及「其他開源措施」，內容包括加強稅捐稽徵，積極清欠。落實使用者、受益者付費原則，檢討現行各項收費標準等。
在節流方面分別為「加強預算審查與執行、嚴格控制經費支出，增加資源運用效率」、「管理組織員額，落實員額零成長」、「鼓勵民間參與公共建設，引進民間經營活力，減輕本府財政負擔」、「加強財務管理，提升財務效能」及「其他節流措施」等。
水上鄉公所境內有許多需要建設的項目，但往往卡在經費不足，或是公務人員採購法，如，道路破損有坑洞，往往因經費不足，無法修補，常被用路人所詬病，也容易造成用路人受傷，這些都是急需處理的。
(中時)
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