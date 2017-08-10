獨步全球！ 整合豬農 陳征宇醫師研發綠金小巨蛋發電

立委蘇治芬（左二）穿針引線，促成醫師陳征宇（左三）和養豬業者合作，設立厭氧發酵沼氣發電系統，讓豬屎尿汙染變綠金。（許素惠攝）

眼科醫師陳征宇（左）和養豬業者合作，設立厭氧發酵沼氣發電系統，自行研發出獨步全球的發電技術。（許素惠攝）

醫師陳征宇（左）和養豬業者合作設立厭氧發酵沼氣發電系統，圖為脫硫設施。（許素惠攝）

醫師陳征宇和養豬業者合作設立厭氧發酵沼氣發電系統，收集甲烷等氣體的大氣囊宛如小巨蛋，他喻為飛船。（許素惠攝）

褒忠潮厝養豬廢水共同處理場將附近20場豬戶廢水集中。（許素惠攝）

醫師陳征宇和養豬業者合作設立厭氧發酵沼氣發電系統，收集甲烷等氣體的大氣囊宛如小巨蛋。（許素惠攝）

褒忠潮厝養豬廢水共同處理場將附近20場豬戶廢水集中，利用厭氧發酵沼氣發電，連能源局、農委會及環保署官員都來觀摩。（許素惠攝）

褒忠潮厝養豬戶密集，空汙和水汙嚴重，立委蘇治芬穿針引線，醫師陳征宇整合豬農設立厭氧沼氣發電設施，自行研發出獨步全球的綠金小巨蛋，年發電可逾8000小時，產電約160萬度，豬農不必付汙水處理費，還有3%賣電盈餘回饋。

藍色大氣囊矗立在養豬場林立的褒忠潮厝畜牧區內，面積近3分地，遠觀宛如一座小巨蛋，沒有過多的鋼筋水泥施設，在原有的廢水處理場上建置高密度耐氧化的HDPE（高密度聚乙烯），收集甲烷等氣體。

褒忠潮厝區養豬廢水共同處理場經試營運，共有20豬場加入，上午正式開張，除了豬農外，環保署、農委會、能源局等官員也來觀摩。

蘇治芬指出，1992年建的潮厝畜牧汙水共同處理場收集鄰近20場畜牧場近2萬5000頭豬隻廢水，以管線或溝渠輸送處理後排入馬公厝大排，是台灣目前唯一的養豬廢水共同處理場，但部分設施陳舊、紅泥沼氣袋破損，居民長期飽受空汙困擾，引進生質能新科技，可改善居住品質，為豬農創造本業外的利潤。

目前還在懸壺濟世的陳征宇會跨足能源科技，係因從小立志當科學家，他強調醫師只救人，研究能源可以救整個地球，與豬農協議毋需出任何資金，也不必付汙水處理費，未來會回饋賣電3%盈餘，3%則回饋社區。

台灣糖業協會董事長曹啟鴻在農委會主委任內十分支持該項計畫，他指出，屏東九如也興設厭氧發酵沼氣發電場，而潮厝場規模年發電可超過8000小時，年產電逾160萬度，未來每度約5元賣給台電，豬農只要把豬養好，等著分錢就好。

陳征宇指出，現行的厭氧發酵沼氣發電，甲烷含量需達100%，他自行研發潮厝這套設備中的發電引擎，甲烷含量只要6、70%就能產電，技術獨步全球，發出的電直接和台電併聯，可大大改善空汙與水汙，水質數據預計3至6月後較完整。

潮厝村民張景輝說不反對潮厝成養豬場集中地，但屎尿令人困擾，溝渠都是黑的，迎風吹來的味道令人作嘔，透過現代科技若能改善空汙和水汙，是豬戶、村民、投資業者及公部門多贏。

(中時)