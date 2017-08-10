水上鄉精簡人事費 村幹事26位大砍剩10位

嘉義縣水上鄉鄉長劉敬祥提出為公所開源節流方案。（余信賢攝）

嘉義縣水上鄉鄉長劉敬祥提出為公所開源節流方案。（余信賢攝）

嘉義縣水上鄉鄉長劉敬祥提出為公所開源節流方案。（余信賢攝）

針對行政體系人事費佔單位預算六成左右，導致建設預算遭排擠，為此水上鄉公所精簡人事，以月薪5萬元村幹事為例，原本水上鄉村幹事員額26名，今年度減少剩10位，每位村幹事身最少兼2個村，甚至有兼3個村，一年就替鄉公所省下超過600萬人事費。

水上鄉鄉長劉敬祥表示，現在的村長幾乎都識字，知識水準也大幅提升，村幹事的存廢便有思考空間，劉敬祥說，水上鄉公所目前積欠台灣銀行約1億2千萬，都是公所人事費與補貼18％優存利息所累積。

劉敬祥強調，村幹事月薪約5萬元，加上年終與考績獎金，一年最少領約80萬，水上鄉公所全體員額編制為88人，目前實際員額只有56人，實際員額僅佔總數的63.6％。又以民政課的村幹事編制原為1村1位村幹事，後縮減為18位，然而目前水上鄉村幹事實際人數只有10人，村幹事需要身兼2至3村，如此水上鄉每年可節省670萬的村幹事人事成本費用，便可增加鄉公所的其他建設。

劉敬祥出身企業界，對於目前公務體系人事改革相當感概，他說所有企業的財政與績效發生問題時，第一步便是裁員，但公務人員面對人事調整都持反對態度，經由溝通後，水上鄉公所檢討業務職掌並精簡人事，讓人力有效利用。

(中時)