中市湧泉資源豐富 水利局展開文史調查積極復育
台中市政府水利局針對全市地下水水質、水量、生態、文化及產業等基礎資料進行調查，針對有歷史文化淵源及觀光潛力的湧泉景點進行生態環境復育；包括霧峰區泉水埤、大甲區太白里及幸福里湧泉、大安區水蓑衣教育園區、龍井區龍目井等特色景點，讓湧泉資源風華再現。
水利局長周廷彰說，霧峰泉水埤目前整治為休憩景觀公園，位處低窪處具有大雨滯洪功能，地下湧水區與農田水利會溝渠相連，提供周邊農業使用。埤內生態豐富，曾發現高體鰟鮍原生魚種，該局計針對埤內淤泥進行降挖，加強耐水性植栽補植，增加遮陰及園區生態功能。
大甲區太白里及幸福里湧泉水量豐沛，成為居民在夏日泡水消暑好去處，未來將改善湧泉景觀確保湧泉水質水量，以利民眾親水；配合以大甲、日南火車站及鐵砧山等三處為中心的遊憩發展計畫，規劃以自行車道串連社區老街、客庄產業、特色藺草編織及信仰文化。
周廷彰說，大安區水蓑衣教育園區一帶則屬於大安溪沖積扇地下水區，地下水資源蓄積豐富且穩定，主要為稀有瀕危的大安水蓑衣重要復育地；當地農民利用乾淨湧泉培育出許多優質農產品，如水稻、芋頭及青蔥。
具有重要歷史文化價值的龍井區龍目井，目前疑似因井體破損、地下水位下降及井底淤積導致湧水量不如以往；水利局將逐步改善親水空間，重塑社區意象，並與社區合作進行認養巡護，配合在地產業進行發展。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。