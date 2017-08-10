中市湧泉資源豐富 水利局展開文史調查積極復育

龍井區龍目井具有重要歷史文化價值，目前疑因井體破損、地下水位下降及井底淤積導致湧水量不如以往，市府將逐步改善親水空間，重塑社區意象！（陳世宗翻攝）

台中市政府水利局針對全市地下水水質、水量、生態、文化及產業等基礎資料進行調查，針對有歷史文化淵源及觀光潛力的湧泉景點進行生態環境復育；包括霧峰區泉水埤、大甲區太白里及幸福里湧泉、大安區水蓑衣教育園區、龍井區龍目井等特色景點，讓湧泉資源風華再現。

水利局長周廷彰說，霧峰泉水埤目前整治為休憩景觀公園，位處低窪處具有大雨滯洪功能，地下湧水區與農田水利會溝渠相連，提供周邊農業使用。埤內生態豐富，曾發現高體鰟鮍原生魚種，該局計針對埤內淤泥進行降挖，加強耐水性植栽補植，增加遮陰及園區生態功能。

大甲區太白里及幸福里湧泉水量豐沛，成為居民在夏日泡水消暑好去處，未來將改善湧泉景觀確保湧泉水質水量，以利民眾親水；配合以大甲、日南火車站及鐵砧山等三處為中心的遊憩發展計畫，規劃以自行車道串連社區老街、客庄產業、特色藺草編織及信仰文化。

周廷彰說，大安區水蓑衣教育園區一帶則屬於大安溪沖積扇地下水區，地下水資源蓄積豐富且穩定，主要為稀有瀕危的大安水蓑衣重要復育地；當地農民利用乾淨湧泉培育出許多優質農產品，如水稻、芋頭及青蔥。

具有重要歷史文化價值的龍井區龍目井，目前疑似因井體破損、地下水位下降及井底淤積導致湧水量不如以往；水利局將逐步改善親水空間，重塑社區意象，並與社區合作進行認養巡護，配合在地產業進行發展。

(中時)