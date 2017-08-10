麻豆文旦採收期將至 農民一天兩千元請採收工
麻豆文旦在8月底即將進入採收期，今年產量恢復往年正常水準，缺工問題將浮現，麻豆區公所再啟動「好柚採收人員募集平台」，媒合民眾擔任採收工，加上台灣首府大學支援的學生，目前平台已經召募到150位生力軍，上午公所安排勤前訓練，教學員如何採摘與搬運文旦，有30多人到場接受指導。
麻豆區長林振祿表示，「好柚採收人員募集平台」已經連續施行4年，提供農場、產銷班、個人柚農登記缺工服務，往年平均服務近百人次，今年截至目前為止，只有20多位柚農登記，缺工員額在50人左右，林振祿說，工人有採果、集運、包裝等工作項目，日薪從1500到2500元不等，公所會持續對農民宣傳。
上午的勤前訓練選在磚井里柚農陳純仁的果園舉辦，由台南區農改場副研究員張汶肇現場解說指導，包括文旦的相關特性及採摘應注意的事項，隨後眾人進入柚園，模擬採摘技巧，單手採、雙手採力道不同，要如何才能不傷到文旦等訣竅，也順便讓學員習慣搬運的重量。
50歲的郭姓民眾目前擔任代課老師，他帶著警專剛畢業的兒子，一起報名文旦採收工，他說現在代課老師的工作不是很穩定，兒子則正在等分發，有空檔就來幫忙農民採收文旦，也能順便賺賺生活費。
柚農陳純仁的果園占地2公頃，他打算在9月初採收，需工30人，大部分已經請到，但運輸、分級包裝的部分還缺人手，現場有4位來接受訓練的男大生毛遂自薦，他也開出一天2000元的待遇，只怕到時年輕人打退堂鼓。
(中時)
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