再等2天！妹神降臨港都開唱 高市府籲搭大眾運輸

阿妹出道20週年演唱會將登場，預估有10萬國內外妹迷將前往朝聖。（翻攝網路）

天后張惠妹出道20週年，本周六起將到高雄巨蛋開唱8場，預計超過10萬國內外妹迷將前來朝聖，高市觀光局推估妹神將為港都帶來數億元觀光財，不過巨蛋周邊停車場車位有限，高市府今天也公開呼籲，歌迷多搭乘大眾運輸前往。

張惠妹「烏托邦2.0慶典暨20週年世界巡迴演唱會」8月12日起至8月27日止為期3週，將在高雄巨蛋熱唱8場。高市觀光局長曾姿雯表示，感謝張惠妹世界巡迴演唱會唱回台灣時，選擇在高雄舉辦，因為張惠妹歌唱實力深受民眾肯定，從演唱會門票迅速在8分鐘完售即可見其號召力，對於提昇高市觀光人潮提昇助益甚多。

曾姿雯指出，高雄觀光資源豐富，輕軌開通至駁二大義站，更便利外地遊客以多元大眾運輸工具至高雄各特色景點旅遊，參加演唱會的民眾可規劃2日高雄遊，預期8場的演唱會可望帶動高雄周邊觀光、交通、餐飲、住宿等數億元以上的觀光效益。

市府呼籲前來欣賞歌迷朋友可以搭乘高雄捷運紅線至巨蛋站即可便利抵達會場，或搭乘公車（環狀168、3、16、紅36、91、217、301等）至巨蛋周邊，步行約1~2分鐘即可抵達會場。

高雄捷運於活動期間，捷運紅線尖峰時段班距4-6分鐘，活動離場時段，捷運末班車發車時間，往南崗山(北)方向為凌晨00:24，往小港(南)方向為凌晨00:22。

市府提醒來聽演唱會的民眾，會場週邊人行道停車場禁止停車並加強取締，主辦單位特別呼籲歌迷將車輛停放捷運7大轉乘停車場，利用大眾運輸搭乘前往會場。

歡迎大家搭乘大眾交通運輸工具前往，相關交通資訊可至高雄巨蛋官網查詢。

(中時)