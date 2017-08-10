美空軍無人機升級換代！MQ-9將登場
美國空軍日前宣布打算讓MQ-1「掠食者」(Predator)無人機慢慢退役，換上體積更大、速度更快的MQ-9「死神」(Reaper)無人機，美國空軍指揮官表示，未來將慢慢減少部署MQ-1無人機，陸續替換為新一代的MQ-9「死神」無人機，進一步完成無人機隊伍的升級動作。
據《俄羅斯衛星網》(Sputnik)報導，美國空軍宣布將調整無人機隊伍，陸續淘汰MQ-1「掠食者」無人機，改成部署升級版的MQ-9「死神」無人機，死神無人機能夠攜帶比較多彈藥、軍事備品，還裝備高分辨率的傳感器，並且它的飛行速度更快，因此能夠執行任務的範圍也比掠食者無人機更加寬廣，優點不少。
這2種無人機通常用來執行偵查、情報蒐集和監視等任務，特別是用來對付恐怖武裝分子。美國空軍指揮官表示雖然只用死神無人機來執行任務沒有問題，但是卻讓他們擔心未來的調度靈活性恐怕不足，因為如果同時部署2種無人機的話，執行任務時選擇比較多。
(中時電子報)
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