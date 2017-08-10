猥褻精障女 二審仍判3年半

張姓男子平日以和尚打扮在醫院附近化緣，去年4月12日見精障女子騎單車到醫院，一邊哭泣無法行走，張男上前發現她言行異常，沒懷孕卻說要到醫院生小孩，藉口帶她拜拜，將人帶到租屋處猥褻，張男否認犯行，但女方胸部採到他的DNA，一審被依妨害性自主判刑3年半，張男不服，高雄高分院仍維持原判，還可上訴。

(中時)