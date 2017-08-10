熟女為男爭風吃醋 網路街頭開罵均吃官司

41歲蘇姓女子，懷疑38歲陳姓女子與林姓男友過從甚密，陳女不滿在臉書上罵蘇女「你這瘋狗，老花癡」等；相隔1年多，蘇女與林男已分手，卻巧遇林男開車載陳女，當街辱罵「死三八、坐檯的坐檯的、X」，還拿水潑她。兩人互告，台中地院依公然侮辱罪各判蘇女、陳女拘役20天、35天。

判決書指出，蘇女是林男的前女友，前年8月兩人還在交往中，她懷疑陳女與她男友過從甚密，除對陳女有敵意外，還一再向林男表達對陳女的不滿，讓陳女十分不悅。

前年8月17日，陳女在臉書張貼蘇女照片，並在照片底下留言「這瘋雲人物」；隔月初又在臉書上張貼蘇女照片，並留言「你這瘋狗，老花癡」等，翌日又再留言「一直看到髒東西」等。

相隔1年多，蘇女與林男已分手，又在臉書上看見陳女對她的攻擊，立即提告。沒想到兩人冤家路窄，蘇女在路上看到林男開車載陳女，當街辱罵陳女：「死三八、坐檯的坐檯的、X」，還拿水潑陳女。兩人均吃上官司。

(中時)