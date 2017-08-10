川普反對變性者當兵 性平團體提訴訟

美軍上尉珍妮佛．普雷斯(Jennifer Peace)是一名男換女的變性人,雖然美軍文件上不承認她換性別，但她仍在軍隊裡服役，她擔心川普的意見會影響她的軍旅生涯。(圖/美聯社)

美國性別平等團體向川普總統提出訴訟，理由是川普他明確反對變性人在美軍中服役。

軍事網(Military.com)報導，這場訴訟是由美國女同性戀中心(NCLR)和跨性別法律諮詢中心(GLAD)一起提出，他們的理由是川普的看法違反美國憲法。訴訟引用了一名變性美軍的話：「去年美國國防部才宣布，變性者可以繼續他們的軍旅生涯，我有3個孩子，軍隊是我的一生，我比以往任何時候都更自豪地繼續服務。但是因為川普的意見，我開始擔心我與家人的未來。」

事件起因是川普在7月26日的推特上明確的寫道：「美國政府不會接受或允許變性人在美軍當中任職。」使得美國國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）下令聽取有關跨性別人員的相關意見，似乎要準備新的政策，造成變性軍人的憂慮。因此7月27日，美軍參謀總長約瑟夫．鄧福德將軍(Joseph Dunford)出發表聲明安撫，指出美軍系統在川普總統明確表示修法之前，軍隊裡並不會對變性人員作任何改變。

變性者法律專家夏儂．門德(Shannon Minter)表示：「總統對這些為美軍奉獻的變性人表現的岐視，只會削弱和貶低我們的軍隊。」

美國國防部拒絕透露目前美軍裡多少變性人，但是變性人人權運動倡導小組估計，目前有15,000多名變性人，另外還有1,500至4,000人的後備軍人和國民警衛隊。

(中時電子報)