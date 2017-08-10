聞到曬衣味想起過去 受助童長大回鄉創業感謝展望會助學
忙著跟土地「談戀愛」的馬中原，去年在花蓮豐濱鄉經營戶外活動工作室，陽光開朗的他，過去國小一年級起接受展望會資助6年，受到展望會社工的鼓舞，他在結束21年軍旅生活後，回到部落創業，就近照顧獨居老人，讓愛心持續在部落延續。
因家中變故，馬中原父母合力養育家中7名子女，龐大的教育生活費開銷，在成為資助童後得到緩解，每當社工到家中送文具、白米等物資，母親總會教導他們要懂得感恩，要讓自己成為他人生命的幫助者，小馬說，直到現在聞到洗滌過的衣物味道，都會想起過去受資助的生活，也促使他回到部落給予協助。
懷著對部落的深厚情感，馬中原32歲開始利用軍職休假期間向部落老人家取經，當起假日農夫栽種有機綠竹筍並開始販售，也讓他思考部落土地不該只有農務的價值，透過長時間的溝通，直到去年退伍後，才順利在部落成立工作室，讓遊客更加認識山林的美麗及高山布農族的文化。
台灣世界展望會在花蓮成立7據點，針對貧困家庭發放助學金，東區辦事處蕭文榮主任指出，每學期資助花蓮地區4500名清寒學子，總年度發放金額超過6千7百萬，邀請民眾共同響應捐款支持「助學行動」或「國內兒童資助計畫」，透過長期一對一的資助關係，與台灣世界展望會一起陪伴弱小的生命翻轉貧窮、進入豐盛，讓受助的家庭與兒童有機會邁向自立的道路。
(中時)
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